Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler!
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ayrı olduğu sevgilisi Erdal Kaya ile yeniden barıştığını sosyal medya hesabından ilan etti.
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En son Bahar dizisinde konuk oyuncu olarak izlediğimiz şimdi ise Arka Sokaklar dizisinde rol almaya hazırlanan Yasemin Kay Allen, bir süre önce ayrıldığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeniden barıştı.
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Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen Erdal Kaya ile Yasemin Allen geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Amerika'da buluşmuştu.
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Instagram hesabından paylaşım yapan eski FBI çalışanı 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düşerek Yasemin Kay Allen'in fotoğrafını paylaşmıştı.
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'Yeniden barıştılar mı?' sorusu akıllarda yer alırken ünlü oyuncudan sürpriz hamle geldi.