Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir ayrı olduğu sevgilisi Erdal Kaya ile yeniden barıştığını sosyal medya hesabından ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler! - Resim : 1

En son Bahar dizisinde konuk oyuncu olarak izlediğimiz şimdi ise Arka Sokaklar dizisinde rol almaya hazırlanan Yasemin Kay Allen, bir süre önce ayrıldığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeniden barıştı.

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Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler! - Resim : 2

Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen Erdal Kaya ile Yasemin Allen geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Amerika'da buluşmuştu.

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Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler! - Resim : 3

Instagram hesabından paylaşım yapan eski FBI çalışanı 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düşerek Yasemin Kay Allen'in fotoğrafını paylaşmıştı.

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Yasemin Kay Allen aşkını ilan etti: Yeniden birlikteler! - Resim : 4

'Yeniden barıştılar mı?' sorusu akıllarda yer alırken ünlü oyuncudan sürpriz hamle geldi.