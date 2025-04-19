Yasemin Kay Allen'den aşk dolu paylaşım
Kısa bir süre önce yeniden barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam eden oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya, sosyal medyadan aşk dolu bir paylaşımda bulundu.
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Oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda gönlünü eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya'ya kaptırmış ancak ilişkileri uzun sürememişti.
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İlişkilerine bir şans daha veren ikili barıştıklarından beri Amerika'da paylaşımlarına devam ediyor.
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Son olarak oyuncu Yasemin Kay Allen'dan sosyal medyada yeni bir paylaşım geldi.
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Sevgilisiyle birlikte yolculuk yaptığı anları kalp emojisiyle paylaşan ünlü isim "Hey sen" ifadelerini not düştü.