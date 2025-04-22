Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı beslenme tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızları ile Japonya tatiline çıktı. Özilhan, sosyal medya hesabından Japonya tatilinden kareler paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Türkiye ve yurtdışında sık sık seyahat etmeyi çok seven Yasemin Özilhan, rotasını Japonya'ya çevirdi. 

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Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Özilhan,kızları Emine ve Ela ile çıktığı tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.  

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Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Japonya'nın Kyoto şehrine giden Özilhanlar Kyoto'da tapınakları ve caddeleri dolaştı.  

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Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

Kızlarına poz veren Özilhan'ın tatil kareleri takipçilerinden tam not aldı. 