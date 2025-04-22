Yasemin Özilhan kızlarıyla Japonya'ya gitti! Pozları sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı beslenme tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızları ile Japonya tatiline çıktı. Özilhan, sosyal medya hesabından Japonya tatilinden kareler paylaştı.
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Türkiye ve yurtdışında sık sık seyahat etmeyi çok seven Yasemin Özilhan, rotasını Japonya'ya çevirdi.
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Özilhan,kızları Emine ve Ela ile çıktığı tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Japonya'nın Kyoto şehrine giden Özilhanlar Kyoto'da tapınakları ve caddeleri dolaştı.
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Kızlarına poz veren Özilhan'ın tatil kareleri takipçilerinden tam not aldı.