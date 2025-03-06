Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var
Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi ve estetik sorularına cevap verdi.
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Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakmıştı.
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Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlülerden biri.
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Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi. Mekân çıkışında spor kıyafetiyle dikkat çeken Özilhan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
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Yasemin Özilhan, son dönemde sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.