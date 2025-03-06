Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var

Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi ve estetik sorularına cevap verdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var - Resim : 1

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle ünlenen Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakmıştı.

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Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var - Resim : 2

Her zaman fit ve şık görünümüyle dikkat çeken sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlülerden biri.

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Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var - Resim : 3

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’de arkadaşlarıyla bir mekânda sohbet ederken görüntülendi. Mekân çıkışında spor kıyafetiyle dikkat çeken Özilhan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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Yasemin Özilhan: Sadece dudağımda dolgu var - Resim : 4

Yasemin Özilhan, son dönemde sıkça konuşulan estetik iddialarına yanıt verdi. Özilhan; "Benim sadece dudağımda dolgu var. Başka bir şey yok vallahi" diyerek söylentilere açıklık getirdi.