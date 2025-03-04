Yasemin Sakallıoğlu: Yatırım falan bilmem, altın bilirim

Yaptığı şakaların kaynağının ailesi olduğunu belirten isim, 'Ailemden besleniyorum küsen olmadı çünkü kimse kabul etmiyor söylediğim şeyleri. Bizim ailede herkes kusursuzdur. Annem yansıttığımdan çok komik. Kendini yaşadığı için aşırı komik. Ailemin enteresan cevapları var gösterimle ilgili' dedi.