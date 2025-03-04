Yasemin Sakallıoğlu: Yatırım falan bilmem, altın bilirim
'Biz Bize' programına konuk olan komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Jet Sosyete gibi dizilerle üne kavuşan ardından yaptığı stand-up'larla izleyiciyi kahkaya boğan Yasemin Sakallıoğlu, katıldığı 'Biz Bize' programında özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.
'NE ÖĞRENDİYSEM ORADA ÖĞRENDİM'
"İlk kez 11 yıl önce çıktım sahneye aslında ama Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başladığım zaman sahneyi bıraktım" diyen başarılı isim "Dizide Lütfiye karakterini oynuyordum. Lütfiye çok küçük roldü, ama çok izleniyordu ve çok sevildi. Eşimi orada tanıdım, evlendim. Ne öğrendiysem orada öğrendim. Onlar sayesinde 28 yaşında konservatuvara gittim" dedi.
"YATIRIM FALAN BİLMEM, ALTIN BİLİRİM"
"2.5 yıl bankacılık yaptı ama parayla hiç ilgim yok" diyen ünlü isim, "Yatırım falan bilmem. Altın bilirim, altına yatırım yaparım. Hatta konservatuvarı da diziden kazandığım parayla biriktirdiğim çeyreklerle okumuştum" ifadelerini kullandı.
Yaptığı şakaların kaynağının ailesi olduğunu belirten isim, 'Ailemden besleniyorum küsen olmadı çünkü kimse kabul etmiyor söylediğim şeyleri. Bizim ailede herkes kusursuzdur. Annem yansıttığımdan çok komik. Kendini yaşadığı için aşırı komik. Ailemin enteresan cevapları var gösterimle ilgili' dedi.