Yasemin Şefkatli doğum fotoğraflarını paylaştı: Hayatımın hem en zor, hem de en güzel anı...
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti bir süre önce ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Taze anne Yasemin Şefkatli bebeklerini kucağına aldığı günden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.
Bebeklerine kavuşan çifti, aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.
"BİRİNİN KALBİNDE SORUN VAR"
Dede İbrahim Tatlıses, bebeklerin doğumunun arından gün sevenlerini üzen bir haber verdi. X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen 72 yaşındaki 'İmparator', torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Bebeğinin durumu merak edilen Şefkatli, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ameliyatın başarılı geçtiğini ve İbrahim Ayel'in yakında eve döneceğini söyledi.