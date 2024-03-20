Yasemin Şefkatli hamilelik sürecini ilk kez anlattı: Yataktan kalkamıyordum, lavaboya sürünerek gidiyordum

"DÖNÜM NOKTAM"

Paylaştığı fotoğraf için "İşte bu benim dönüm noktam" diyen Şefkatli, "İkizler arasında transfüzyon sendromu başlangıcı olduğunu ve anne karnında operasyon olması gerektiğini öğrendik. Operasyonun tüm ihtimalleri söylendi. Başta ne yapacağımı ne düşüneceğimi bilemedim cidden. Hemen kötü ihtimaller, korkular yüklendi bedenime, beynime. Bana hep moralimi yüksek tutmam gerektiğini söylediler. Bu fotoğrafı çektiğim gün de İdo ile sahile gittik biraz dertleştik" ifadelerini kullandı.