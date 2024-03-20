Yasemin Şefkatli hamilelik sürecini ilk kez anlattı: Yataktan kalkamıyordum, lavaboya sürünerek gidiyordum
İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri, Ocak ayında dünyaya geldi. Zor bir hamilelik geçiren ve bebeklerinden biri doğduktan üç gün sonra ameliyat olan Şefkatli, bu sürede yaşadıklarını ilk kez anlattı.
2021'de Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, birkaç ay önce ikizlerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecinde yaşadığı tüm zorlukları takipçileriyle paylaştı.
"BAZEN SADECE SALATALIK YİYORDUM"
"Hazır boşluk bulmuşken kendi hamilelik sürecimi aktarayım" diyen Şefkatli, ikizleri olacağını 8. haftada öğrendini açıkladı.
Ardından ciddi bulantılar yaşadığını aktaran ünlü isim, "Bazen tüm gün sadece salatalık yiyordum" dedi.
Bulantıların daha da artmasıyla 3 aya yakın serum aldığını ifade eden Şefkatli, "5 kilo verdim. Yataktan kalkamıyordum, lavaboya sürünerek gidiyorum" şeklinde konuştu.
Bulantılar bittikten kısa bir süre sonra böbrek enfeksiyonu geçirdiği için 1 hafta hastanede kaldığını belirten Yasemin Şefkatli, "Ağrılardan inliyordum, 15 güne yakın uykusuz kaldım. Acıdan yemek bile yiyemiyordum" dedi.
"DÖNÜM NOKTAM"
Paylaştığı fotoğraf için "İşte bu benim dönüm noktam" diyen Şefkatli, "İkizler arasında transfüzyon sendromu başlangıcı olduğunu ve anne karnında operasyon olması gerektiğini öğrendik. Operasyonun tüm ihtimalleri söylendi. Başta ne yapacağımı ne düşüneceğimi bilemedim cidden. Hemen kötü ihtimaller, korkular yüklendi bedenime, beynime. Bana hep moralimi yüksek tutmam gerektiğini söylediler. Bu fotoğrafı çektiğim gün de İdo ile sahile gittik biraz dertleştik" ifadelerini kullandı.