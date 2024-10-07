Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar

Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3.yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca" yazdı.