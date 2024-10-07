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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar
2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.
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Mutlu bir evliliği olan çift 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, evliliklerinin 3. yılını kutladı.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3.yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca" yazdı.