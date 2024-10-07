Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar

2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar - Resim : 1

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. 

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar - Resim : 2

Mutlu bir evliliği olan çift 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar - Resim : 3

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, evliliklerinin 3. yılını kutladı. 

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı: Umarım saçlarımız beraber beyazlar - Resim : 4

Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, "Canım İdom kutlu olsun evliliğimizin 3.yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca" yazdı. 