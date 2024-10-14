Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yılına özel parti düzenledi
2021 yılında dünyaevine giren ve şimdilerde ikiz oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yılını arkadaşlarıyla birlikte özel partiyle kutladı. Partiden kareleri Şefkatli sosyal medya hesabından paylaştı.
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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 22 Ocak 2024 tarihinde İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri iki oğul sahibi oldu.
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Ünlü çift evliliklerinin üçüncü yılını doldurdu. Kutlamayı arkadaşlarıyla bir arada özel partiyle yaptılar.
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Beyaz mini bir elbise tercih eden Yasemin Şefkatli güzelliği ile göz kamaştırdı.
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Çift sahnede birlikte şarkı söyledi ve arkadaşlarıyla eğlendi.