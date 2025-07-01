Yasemin Tatlıses ikizlerin son hallerini paylaştı: İlk tıraş

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleriyle ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. 22 Ocak’ta dünyaya gelen İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz oğullarıyla birlikte hayatlarının en özel dönemini geçiren çift, sosyal medyada paylaştıkları karelerle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından oğullarının ilk tıraş olduğu anlara ait fotoğrafları paylaştı. Miniklerin her geçen gün büyüyen halleri ve ilk tıraş pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Şefkatli ayrıca geçtiğimiz günlerde yaşadığı eğlenceli bir anı da takipçileriyle paylaştı. Evlerinin bahçesinde oturduğu sırada şezlongun çökmesiyle yere düşen Yasemin Şefkatli, o anları esprili bir şekilde Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Gitti şezlongum… Ona mı yanayım, kendi halime mi?”

Hem anne olmanın mutluluğunu yaşayan hem de samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli, sosyal medyada pozitif enerjisiyle takdir toplamaya devam ediyor.