Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle beşinci kez dünya evine girdi.
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Sahilde gerçekleşen törene Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, çiftin nikah şahitleri olarak katıldı.
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Ünlü çiftin nikah töreninde beşinci kez evlenen Yavuz Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun 'şahitlik ediyor musunuz?' sorusuna "Yemin ediyorum" cevap vermesi herkesi güldürdü.
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Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.