Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi.

Elele Online

Elele Online
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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi - Resim : 1

Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle beşinci kez dünya evine girdi.

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi - Resim : 2

Sahilde gerçekleşen törene Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, çiftin nikah şahitleri olarak katıldı. 

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi - Resim : 3

Ünlü çiftin nikah töreninde beşinci kez evlenen Yavuz Bingöl'ün "Son kez evet" sözleri sonrası Oktay Kaynarca'nın nikah memurunun 'şahitlik ediyor musunuz?' sorusuna "Yemin ediyorum" cevap vermesi herkesi güldürdü.

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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi - Resim : 4

Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.