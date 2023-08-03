"Yaz Şarkısı" dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Can Anafarta'nın oturduğu, senaryosunu Ramazan Demirli'nin yazdığı “Yaz Şarkısı” dizisi pazar akşamları yayınlanıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın başrolünü paylaştığı diziye sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.

Camila Duarte Çakır kadroda

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Pastel Film imzalı dizinin kadrosuna genç oyuncu Camila Duarte Çakır dahil oldu. “Leylifer” dizisinin başrolünde yer alan Çakır, aslen Kübalı ve New York Konservatuarı Drama mezunu…

Camila Duarte Çakır, “Yaz Şarkısı”nın yetenekli genç başrol oyuncusu Efekan Can’a aşık olacak ve Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Mert Koç‘un da rol aldığı dizide işler iyice karışacak.