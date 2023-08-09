Yazlığında tatil yapan Çağla Şıkel, evinin manzarasını paylaştı

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla birlikte Alaçatı'daki yazlıklarında karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Şıkel, tatilinde çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Şıkel o paylaşımlara yenisini ekledi.

"Yazlıkçılık kazanacak"

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkçılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü. Çağla Şıkel ve ailesinin akşam yemeği için hazırlanan masanın güzelliği ve meze çeşitleri de takipçilerin dikkatini çekti.