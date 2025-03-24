Yeni akım: Derya Uluğ bir öğününü paylaştı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı akşam yemeği porsiyonu takipçilerini şaşırttı.
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Çağla Şıkel ve Ceyda Ateş'ten sonra Derya Uluğ da akşam yemeğini paylaştı. Bu paylaşım 'yeni bir akım mı başlıyor?' dedirtti.
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Son zamanlarda ünlü isimler arasında başlayan “öğün paylaşımı” akımına Derya Uluğ da katıldı. Uluğ’un yemeği ise takipçilerini şaşkına çevirdi.
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Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Çağla Şikel ve Ceyda Ateş’in akşam yemeği paylaşımları bu yeni akımı başlatan atak oldu.
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Çağla Şikel’in çiğ kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltısı, Ceyda Ateş’in ise haşlanmış kabak, yoğurt ve yeşillikten oluşan tabağı takipçilerin dikkatini çekmişti.