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Yeni aşk iddiası! Kenan Yıldız'ın gönlünü Su Burcu Yazgı Coşkun'a kaptırdığı iddia ediliyor
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın geçen yıl Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un birden fazla fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. İkilinin bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor.
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Şimdilerde 'Bir Gece Masalı' dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun yeni aşk iddiası ile gündeme geldi.
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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın (20) geçen yıl Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un (20) birden fazla fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti.
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Sözcü'de yer alan habere göre aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuluyor.
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Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak ediliyor.