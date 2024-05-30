Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak

Ünlü oyuncular Ebru Şahin ve Murat Yıldırım, TMC Film’in yeni projesinde başrolleri paylaşacak.

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Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak - Resim : 1

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, TMC Film'in iddialı ve çok konuşulacak dizisinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ı başrollerde buluşturacak.

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Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now TV'de yayınlanacak olan bu sürpriz dizide, Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak. 

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Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak - Resim : 3

Dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar henüz açıklanmadı. 

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Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak - Resim : 4

Her iki oyuncu da projelerinde oldukça titiz seçimler yapmalarıyla biliniyor.