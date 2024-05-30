Yeni dizi geliyor! Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrollerde olacak

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Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, TMC Film'in iddialı ve çok konuşulacak dizisinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ı başrollerde buluşturacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now TV'de yayınlanacak olan bu sürpriz dizide, Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak.
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Dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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Her iki oyuncu da projelerinde oldukça titiz seçimler yapmalarıyla biliniyor.