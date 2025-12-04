Yeni doğum yapan Beste Kökdemir'den kızıyla poz

4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

Çift, geçtiğimiz hafta Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

"KAİ GÜNEŞ'İN ANNESİ OLDUĞUNDAN DOLAYI GURURLU"

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından oğlu ile hastane odasında çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Kai Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu" ifadelerine yer verdi.