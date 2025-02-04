Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden birçok isim dahil olmaya başladı. O isimlerden birisi de Yiğit Poyraz oldu. . Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, fragmandaki görüntüsünü 'İşte geldi aşkım' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım - Resim : 1

Survivor 2025, All Star-Gönüllüler formatıyla oynanıyor. Kadroya yedeklerden birçok isim dahil olmaya başladı.Sürpriz isimler arasında eski Survivor yarışmacısı 30 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın olduğu da görüldü.

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Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım - Resim : 2

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım - Resim : 3

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla'' notuyla yayınladı.

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Yeniden Survivor'a giden Yiğit Poyraz'a sevgilisi Yasmin Erbil'den duygusal paylaşım - Resim : 4

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurun Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil arasındaki aşk devam ediyor. 