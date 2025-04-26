Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı
Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 56 yaşına girdi. Gülşah Alkoçlar yeni yaşını eşi Ender Alkoçlar, kızları Aslışah ve Neslişah'ın sürpriziyle Boğaz'da kutladı.
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Usta sanatçı Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı Gülşah Alkoçlar, dün 56. yaşına girdi.
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"İbo ile Güllüşah" filmi ile hafızalara kazınan bir dönemin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını ailesi ve arkadaşları ile birlikte kutladı.
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Boğaz'da keyifli bir gece geçiren Gülşah Alkoçlar, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde doğum günü pastasını kesti.
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Aslışah Alkoçlar, annesinin doğum günü partisinden birçok kare paylaştı.