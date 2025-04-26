Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 56 yaşına girdi. Gülşah Alkoçlar yeni yaşını eşi Ender Alkoçlar, kızları Aslışah ve Neslişah'ın sürpriziyle Boğaz'da kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı - Resim : 1

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı Gülşah Alkoçlar, dün 56. yaşına girdi. 

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Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı - Resim : 2

"İbo ile Güllüşah" filmi ile hafızalara kazınan bir dönemin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını ailesi ve arkadaşları ile birlikte kutladı. 

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Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı - Resim : 3

Boğaz'da keyifli bir gece geçiren Gülşah Alkoçlar, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde doğum günü pastasını kesti.

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Yeşilçam filmlerinin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşını kutladı - Resim : 4

Aslışah Alkoçlar, annesinin doğum günü partisinden birçok kare paylaştı. 