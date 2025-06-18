Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Aynur Akarsu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın önemli oyuncularından biri olan Akarsu’nun vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Aynur Akarsu, kariyeri boyunca Battal Gazi Destanı, Üç Kağıtçılar gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında rol aldı. Döneminin dikkat çeken figürlerinden biri olan usta oyuncu, güçlü oyunculuğu ve sinemaya olan katkılarıyla hafızalarda iz bıraktı.