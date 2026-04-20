Yeşilçam oyuncusu Dündar Aydınlı hayatını kaybetti

Türk sinemasında iz bırakan pek çok filmde rol alan Dündar Aydınlı vefat etti.

Acı haberi oyuncunun oğlu Atilla Aydınlı duyurdu. Oyuncunun cenazesi, dün öğle vakti Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

DÜNDAR AYDINLI KİMDİR?

Dündar Aydınlı’nın sanat yolculuğu, İzmir’de başlayan eğitim hayatının ardından sinema ve tiyatro sahnesinde hızla yükseldi. 1943 yılında İzmir’de doğan Aydınlı, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1961’de İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl, Efes Film tarafından düzenlenen artist yarışmasına ailesinin desteğiyle katılan Aydınlı, yarışmada dördüncü olarak dikkat çekti. Bu başarının ardından yine 1961 yılında “Evlat Evlattır” filminde jönün arkadaşı rolüyle sinemaya ilk adımını attı.

Siyah-beyaz Yeşilçam döneminin üretken isimlerinden biri olan Aydınlı, 1961-1971 yılları arasında yaklaşık 350 filmde rol aldı.

Sinemanın yanı sıra tiyatro sahnesinde de aktif rol alan oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra tiyatro yönetmeni Nurettin Işılay’ın teklifiyle tiyatroya yöneldi. İstanbul Çocuk Tiyatrosu bünyesinde çalışmaya başlayan Aydınlı, 1965-1970 yılları arasında haftada üç gün çocuk tiyatrosu oyunlarında sahne aldı.