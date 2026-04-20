Charlize Theron: 10 yıl içinde yapay zeka Timothée Chalamet’nin işini yapabilecek
Sinema dünyası, sanatın geleceği ve gerektirdiği disiplin üzerine yeni bir tartışmaya sahne oluyor. Her şey, genç oyuncu Timothée Chalamet’nin bir panelde bale ve operayı "artık kimsenin umurunda olmayan" sanat dalları olarak tanımlamasıyla başladı. Sanat çevrelerinde ses getiren bu yorumlara en net tepki, geçmişinde profesyonel bale eğitimi bulunan Charlize Theron’dan geldi.
Charlize Theron, The New York Times’a verdiği röportajda, Timothée Chalamet’nin sanat dallarını kıyaslamasını eleştirdi. Sanat dallarının küçümsenmemesi gerektiğini belirten Theron, yapay zekanın sinemadaki oyunculuğu taklit edebileceğini ancak canlı performansın yerini tutamayacağını söyledi:
“Umarım bir gün onunla karşılaşırım. Sürekli yüceltmemiz gereken iki sanat dalı hakkında çok düşüncesizce bir yorumdu; evet, zor zamanlar geçirdikleri doğru. Ancak 10 yıl içinde yapay zeka Timothée'nin işini yapabilecek, fakat sahnede canlı dans eden bir insanın yerini asla dolduramayacak.”
TARTIŞMANIN ARKA PLANI
Timothée Chalamet, katıldığı bir etkinlikte sinema salonu kültürünün geleceğine dair konuşurken, sinemanın da bale veya opera gibi sadece belirli bir kitlenin "hayatta tutmaya çalıştığı" bir alana dönüşmesinden çekindiğini belirtmişti.
Chalamet, bu durumu şu sözlerle ifade etmişti:
“Talk şovlara çıkıp 'Hey, sinemaları hayatta tutmalıyız, bu türü yaşatmalıyız' diyen insanlara hayranım ve bunu ben de yaptım. Ama diğer yanım da şöyle hissediyor: Eğer insanlar bir şeyi izlemek istiyorsa gidip izlerler, yollarını değiştirirler ve bununla gurur duyup seslerini çıkarırlar. Ben bale veya operadaki gibi, 'Hey, şunu hayatta tutun' denilen bir işte çalışmak istemiyorum. Her ne kadar kimse bunu artık umursamıyor olsa da... Oradaki tüm bale ve opera insanlarına saygım sonsuz, az önce izleyici kitlemin yüzde on dördünü kaybettim.”
"DİĞER SANAT DALLARINI AŞAĞILAMAMALIYIZ"
Kendi kariyerinde en çok zorlandığı alanın dans olduğunu vurgulayan Theron, bu disiplinin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel mücadeleyi şu sözlerle anlattı:
“Diğer sanat dallarını aşağılamamalıyız. Dans bana disiplini, yapıyı ve sıkı çalışmayı öğretti. Bana dayanıklı olmayı öğretti. Bu, sınırda bir istismar gibi. Hiç iyileşmeyen su toplanmaları yüzünden defalarca kan enfeksiyonu geçirdiğim oldu. Ve bir gün bile izin alamazsınız. Kelimenin tam anlamıyla ayakkabılarınızın içinden dışarı kan sızmasından bahsediyorum. Ve bu, her gün pratik yapmanız gereken bir şey; pes etmeme zihniyeti, başka seçenek yok, devam ediyorsunuz.”
Charlize Theron’un bu açıklamaları, dijitalleşen dünyada insan emeğinin ve canlı performansın önemini tekrar gündeme taşıdı. Timothée Chalamet ise henüz konuya dair yeni bir açıklamada bulunmadı.