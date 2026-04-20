Charlize Theron: 10 yıl içinde yapay zeka Timothée Chalamet’nin işini yapabilecek

TARTIŞMANIN ARKA PLANI

Timothée Chalamet, katıldığı bir etkinlikte sinema salonu kültürünün geleceğine dair konuşurken, sinemanın da bale veya opera gibi sadece belirli bir kitlenin "hayatta tutmaya çalıştığı" bir alana dönüşmesinden çekindiğini belirtmişti.

Chalamet, bu durumu şu sözlerle ifade etmişti:



“Talk şovlara çıkıp 'Hey, sinemaları hayatta tutmalıyız, bu türü yaşatmalıyız' diyen insanlara hayranım ve bunu ben de yaptım. Ama diğer yanım da şöyle hissediyor: Eğer insanlar bir şeyi izlemek istiyorsa gidip izlerler, yollarını değiştirirler ve bununla gurur duyup seslerini çıkarırlar. Ben bale veya operadaki gibi, 'Hey, şunu hayatta tutun' denilen bir işte çalışmak istemiyorum. Her ne kadar kimse bunu artık umursamıyor olsa da... Oradaki tüm bale ve opera insanlarına saygım sonsuz, az önce izleyici kitlemin yüzde on dördünü kaybettim.”



Haberimiz ilginizi çekebilir: Oscar adayı Timothée Chalamet'nin bale ve opera hakkındaki yorumları tartışma yarattı

