Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan 30 yıllık eşine duygusal yıldönümü mesajı
Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Filiz Akın 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı.
Yeşilçam'da sayısız filme imza atan usta aktör Filiz Akın sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Akın, 30 yıllık eşi Sönmez Köksal ile evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı.
Usta aktör paylaşımına "(Görsel yeni değil #tbt )
Bugün 14 mayıs ve bizim evlilik yıldönümümüzüm tam da 30.uncu yılı … Ben onunla evli olmasaydım sevginin, saygının , özverinin böylesini bilemeyecektim Eğer bugün hayattaysam bunu eşimin bütün bu özelliklerine borçluyum. Hayata karşıma çıkardığı için, “çok özel biri olan eşime” ise bana bunu yaşattığı için teşekkür ediyor onu çok seviyorum…O bana çiçekler almış. Ben ona şarkılar söylüyorum…" notunu düştü.
Filiz Akın'ın paylaşımına takipçileri "Filiz Hanım, sağlıkla nice yıllarınız olsun inşallah", "Maşallah harikasınız", "Mutluluğunuz daim olsun", "Ne güzel bu yaşta bile hiç bitmemiş sevgi aşk", "Nicelerini kutlayın inşallah" gibi tebrik mesajları yazdı.