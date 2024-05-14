Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan 30 yıllık eşine duygusal yıldönümü mesajı

Usta aktör paylaşımına "(Görsel yeni değil #tbt )

Bugün 14 mayıs ve bizim evlilik yıldönümümüzüm tam da 30.uncu yılı … Ben onunla evli olmasaydım sevginin, saygının , özverinin böylesini bilemeyecektim Eğer bugün hayattaysam bunu eşimin bütün bu özelliklerine borçluyum. Hayata karşıma çıkardığı için, “çok özel biri olan eşime” ise bana bunu yaşattığı için teşekkür ediyor onu çok seviyorum…O bana çiçekler almış. Ben ona şarkılar söylüyorum…" notunu düştü.