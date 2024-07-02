Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Deniz Akbulut şimdi ne yapıyor?

Hafta Sonu Dergisi'nin Instagram sayfasında Mezin Dedeyi imzasıyla yer alan habere göre tam 28 yıl önce kaybetti gözlerini Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Deniz Akbulut. O günden sonra kendi dünyasına, inzivaya çekildi. Işıklı dünyadan uzaklaştı ama kendine bambaşka bir hayat kurdu ve mutlu olmak için pes etmedi. Peki, ‘Şimdi Ne Yapıyor’ Deniz Akbulut?...

Güzel oyuncu, oturduğu Avcılar bölgesinde sokak çocukları için gönüllü çalışmalar yapıyor, Engelliler Vakfı’nda da aktif koşuşturma içerisinde. 2018'de 'Film Gibi' adıyla otobiyografi kitabı yayımlanan Akbulut, şimdi de hayatını film yapmak istiyor. Bu projesi için Acun Ilıca’ya ulaşmak isteyen emektar oyuncu, “Ben ölmeden filmim yapılmalı. Gözlerimi kaybettikten sonraki kısmı da ben oynamak istiyorum. Acun Ilıcalı sesimi inşallah buradan duyar, onunla görüşmek istiyorum” diyor. Akbulut, ayrıca projesi için Kültür Bakanlığı’ndan da destek bekliyor.