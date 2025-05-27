Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u Devlet Devrim hayatını kaybetti

Sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim'den acı haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti. 70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Devlet Devrim, Film-San Vakfı (Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı idi.

"DEVRİM'İ KAYBETTİK"

Yapılan açıklamada; "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Mısır'da dünyaya gelen Devlet Devrim, 1962'de Ses dergisinin açtığı kapak yıldzı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya adım attı.

Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yılı yapımı Çiçeksiz Bahçe rol aldığı ilk filmi oldu.

Oyuncu, Bağdat Yolu, Tatlı Sevgilim, Rüzgar Hafiye, Gel Desen Gelemem Ki, Gümüş Gerdanlık, Maskeli Canavar, Kurtlar Sofrası gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuk kariyeri boyunca 70'den fazla yapımda rol alan oyuncu, 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Kurtlar Sofrası adlı dizide Arap Zehra adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.