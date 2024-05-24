Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini endişelendiren haber

Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Özel bir hastanede böbrek taşı nedeniyle ameliyat operasyon geçiren oyuncu 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini endişelendiren haber - Resim : 1

‘Çalıkuşu’ dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak   hafızalara kazınan Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini üzen bir haber geldi. 

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini endişelendiren haber - Resim : 2

Yeşilçam oyuncusu üç gün önce böbrek taşı sebebiyle operasyon geçirdi. 

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini endişelendiren haber - Resim : 3

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Maslak’taki özel bir hastanede ameliyat olan Şener, üç günlük tedavinin ardından taburcu edildi. 

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Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’den sevenlerini endişelendiren haber - Resim : 4

Usta oyuncu son olarak final yapan Üç Kız Kardeş dizisinde Müjgan rolünde yer almıştı.  