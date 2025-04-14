Yeşilçam’ın ünlü ismi Ediz Hun kabızlık çekenleri uyarıp ilk kez açıkladı: 21 hücrede 5 kanser hücresi çıktı

Türk sinemasının efsane ismi Ediz Hun, Ediz Hun önceki gün 'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri' konulu konferansa katıldı. Usta oyuncu sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"B vitamini alıyorum ve balık yağı tüketiyorum"

Hürriyet'te yer alan habere göre sağlıklı bir yaşam sürmeye çalıştığını söyleyen Hun, kilo almamaya gayret ettiğini belirtti: “Mümkün olduğunca sabahları kahvaltımı yapıyorum, yumurta yiyorum. Özel kullandığım bir şey yok. B vitamini alıyorum ve balık yağı tüketiyorum. Evde jimnastik aletlerim var, onlarla spor yapıyorum. Kilo almamaya çalışıyorum. Plajda erkeklere bakıyorum, herkes belli bir yaştan sonra göbeğini çekiyor. Bende de bir zaman vardı, ben de çekiyordum. Ama kilo kalbi yoruyor.”

"Kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın"

Ediz Hun, kansere yakalandığı iddiasına da yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl kanser olduğu iddia edilen oyuncu sessizliğini korumuştu. Kolonoskopi yaptırdığını ve bağırsaklarında kanser hücresi tespit edildiğini açıklayan sanatçı, kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi:

“Kendime fazla güvenmekten oldu. ‘Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum’ diye düşündüm. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kemoterapi aldım. 8 ay geçti, şimdi iyiyim. Kabızlık çekiyorsanız hemen doktora gidin. Bende ince bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum; kabızlık çekiyorsanız mutlaka kolonoskopi yaptırın.”