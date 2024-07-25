Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın vefat eden dostu Fatma Girik'i andı: "Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin"

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, Fatma Girik'i unutmadı. Akın, yaptığı son sosyal medya paylaşımında Fatma Girik'i andı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın vefat eden dostu Fatma Girik'i andı: "Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin" - Resim : 1

Yeşilçam ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik, iki yıl önce 79 yaşında hayata veda etmişti İki yıl önce hayata veda eden Fatma Girik sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın vefat eden dostu Fatma Girik'i andı: "Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin" - Resim : 2

81 yaşındaki oyuncu Filiz Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yakın arkadaşını özlemle andı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın vefat eden dostu Fatma Girik'i andı: "Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin" - Resim : 3

Akın, Girik'in bir fotoğrafını "Ocak ayının tam da 24'ünde kaybetmiştik menekşe gözlümü... Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin. Seni özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun" notuyla yayınladı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın vefat eden dostu Fatma Girik'i andı: "Merak etme Fatma, her zaman sevenlerinin gönlündesin" - Resim : 4