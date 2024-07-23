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Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ dün 31 yaşına bastı. Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Aslışah Alkoçlar Demirağ, doğum gününü eşi Kaan Demirağ ve ailesiyle bir arada kutladı.
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31 yaşına giren Alkoçlar'ın yemek davetine babası Ender Alkoçlar ve annesi Gülşah Alkoçlar'ın yanı sıra ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile eşi Engin Altan Düztan ve aile dostları da katıldı. A
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Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesiyle birlikte pastasının mumlarını üfleyerek dilek tuttu.
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Yeşilçam'ın usta sanatçılarından 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit de kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabındna kutladı.