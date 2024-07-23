Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ dün 31 yaşına bastı. Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı - Resim : 1

Aslışah Alkoçlar Demirağ, doğum gününü eşi Kaan Demirağ ve ailesiyle bir arada kutladı. 

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Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı - Resim : 2

31 yaşına giren Alkoçlar'ın yemek davetine babası Ender Alkoçlar ve annesi Gülşah Alkoçlar'ın yanı sıra ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile eşi Engin Altan Düztan ve aile dostları da katıldı. A 

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Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı - Resim : 3

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ ailesiyle birlikte pastasının mumlarını üfleyerek dilek tuttu.

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Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı - Resim : 4

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit de kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabındna kutladı.