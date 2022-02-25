Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayten Erman hayatını kaybetti
Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Türk sinemasının sevilen oyuncusu Ayten Erman hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Erman'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu...
Türk sinemasının usta oyuncularından Ayten Erman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası olan 86 yaşındaki Erman'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Üzücü haberi usta oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi Ayben Erman "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTI
Usta oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi Ayben Erman, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Erman, "Ayten ablam bu gün maalesef entübe edildi. İçim acıyor çok üzgünüm çok.." ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Erman üzen haberi, "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.
AYTEN ARMAN KİMDİR?
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Ayten Erman 26 Kasım 1935'de İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından en büyüğü olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de İstanbul'da COVID-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)
- 2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)
- 2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)
- 2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)
- 2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)
- 2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)
- 2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)
- 2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)
- 2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)
- 2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)
- 2000 - Dadı (TV Dizisi)
- 1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)
- 1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)
- 1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)
- 1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)
- 1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)
- 1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)
- 1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)
- 1991 - İbret (TV Filmi)
- 1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)
- 1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)
- 1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)
- 1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)
- 1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)
- 1988 - Bıçkın (Sinema Filmi)
- 1988 - Bombacı (Sinema Filmi)
- 1987 - Temas (Sinema Filmi)
- 1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)
- 1987 - Annem / Bırakmam Seni (Sinema Filmi)
- 1986 - Hayroş (Sinema Filmi)
- 1986 - Beyoğlu'nun Arka Yakası (Sinema Filmi)
- 1985 - Şendul Şaban (Sinema Filmi)
- 1985 - Gurbetçi Şaban (Sinema Filmi)
- 1985 - Ekmek Elden Su Gölden (Video)
- 1985 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)
- 1985 - Acımak (TV Dizisi)
- 1984 - Geçim Otobüsü (Sinema Filmi)
- 1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)
- 1983 - Şalvar Davası (Sinema Filmi)
- 1983 - Yorgun (Sinema Filmi)
- 1983 - En Büyük Şaban (Sinema Filmi)
- 1982 - İffet (Sinema Filmi)
- 1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)
- 1982 - Gülsüm Ana (Sinema Filmi)
- 1982 - Berduşlar (Sinema Filmi)
- 1982 - Baş Belası (Sinema Filmi)
- 1979 - Tatlı Çarşamba (TV Dizisi)
- 1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)
- 1976 - Güngörmüşler (Sinema Filmi)
- 1976 - Aile Şerefi (Sinema Filmi)
- 1972 - Ay Aman Of (Sinema Filmi)