Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayten Erman hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Ayten Erman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası olan 86 yaşındaki Erman'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Üzücü haberi usta oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi Ayben Erman "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTI

Usta oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi Ayben Erman, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Erman, "Ayten ablam bu gün maalesef entübe edildi. İçim acıyor çok üzgünüm çok.." ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Erman üzen haberi, "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

AYTEN ARMAN KİMDİR?

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Ayten Erman 26 Kasım 1935'de İbrahim Sami-Zekiye Erman çiftinin üç kızından en büyüğü olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde, Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022'de İstanbul'da COVID-19 nedeniyle 86 yaşında öldü.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER