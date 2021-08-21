Yeşilçam'ın en bilinen sahnelerinden: Hababam Sınıfı'ndaki o gülüşün hikayesini anlattı

Oyuncu Tuncay Akça'nın anılarını kaleme aldığı “Bir Gülücük Hikâyesi” kitabı yayınlandı. Hürriyet'in haberine göre Akça, Yeşilçam’a ilk olarak ayakkabı boyacısı olarak gidiyor. Akça, yönetmen Ertem Eğilmez’in kendisini keşfediş hikâyesini ise kitapta şöyle anlatıyor: “Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit’e bir sahneyi anlatıyordu. Ama müstehcen bir şekilde... Anlatırken, ben bir kahkaha attım. O küfrünü daha önce duymadığım için bana çok komik gelmişti. Bir başladım mı üç dakika filan gülüyordum. O sırada Ertem Eğilmez ‘stop’ deyip bana şöyle bir baktı. Oradan kaçıp saklandım. Ertem Abi, yanına çağırdı, ‘Ayıp değil mi, iş yapıyoruz niye gülüyorsun?’ dedi. Fakat o gülüşüm Ertem Eğilmez’in hoşuna gitmiş. Böyle bir tarafı varmış, insanı keşfedermiş"