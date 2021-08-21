Yeşilçam'ın en bilinen sahnelerinden: Hababam Sınıfı'ndaki o gülüşün hikayesini anlattı
“Hababam Sınıfı”nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle yıllarca televizyon ekranlarına gelen Tuncay Akça, hayat hikâyesini anlattığı “Bir Gülücük Hikâyesi” kitabını çıkardı. “Bir gülüşle hayatım değişti” diyen Akça, Yeşilçam serüveni ve o kült sayfa için bakın neler söylemiş...
Oyuncu Tuncay Akça'nın anılarını kaleme aldığı “Bir Gülücük Hikâyesi” kitabı yayınlandı. Hürriyet'in haberine göre Akça, Yeşilçam’a ilk olarak ayakkabı boyacısı olarak gidiyor. Akça, yönetmen Ertem Eğilmez’in kendisini keşfediş hikâyesini ise kitapta şöyle anlatıyor: “Ertem Eğilmez, kameranın arkasında Adile Naşit’e bir sahneyi anlatıyordu. Ama müstehcen bir şekilde... Anlatırken, ben bir kahkaha attım. O küfrünü daha önce duymadığım için bana çok komik gelmişti. Bir başladım mı üç dakika filan gülüyordum. O sırada Ertem Eğilmez ‘stop’ deyip bana şöyle bir baktı. Oradan kaçıp saklandım. Ertem Abi, yanına çağırdı, ‘Ayıp değil mi, iş yapıyoruz niye gülüyorsun?’ dedi. Fakat o gülüşüm Ertem Eğilmez’in hoşuna gitmiş. Böyle bir tarafı varmış, insanı keşfedermiş"
Tuncay Akça, Hababam Sınıfı filminde Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’ın karşısına geçip güldüğü sahne için 60 lira ücret aldığını söylüyor.
"YARIN OKUL KIYAFETLERİNLE GEL" DEDİ
Akça şöyle devam ediyor: "Bir gün Ertem Abi ‘Yarın okul kıyafetlerini çıkarmadan sete gel’ dedi. Okul sonrası büyük bir heyecanla sete gittim. Ertem Abi, ‘Geç şunların önünden ve gül’ dedi. Sahne gereği Hababam’ın öğrencileri Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ceza almışlar ve bahçede tek ayak üzerinde dizilmişlerdi. Başladım kahkaha atarak yürümeye. Kolay mı, dönemin en önemli yönetmenlerinden birisi sadece bir kez duyduğu kahkahamla bana filminde yer veriyordu.”
Şener Şen
Şener Şen oynayacağı rolü bir iki ay önceden gider etüt ederdi. Kasap rolündeyse kasabın eti nasıl doğrayıp nasıl kıyma çektiğini ayrıntısına kadar gözlemlerdi. Bunu da filmde başarıyla uygulardı.