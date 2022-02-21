Yeşilçamın yıldızı Filiz Akın'dan Demet Özdemir'e övgü dolu sözler

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri filmi 60 ülkede Top 10'e yerleşerek büyük başarıya imza attı. Filmdeki oyunculuğu nedeniyle Demet Özdemir'i Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın da tebrik etti.

AKIN'DAN ÖZDEMİR'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Özdemir paylaşımının altında Akın'ın mesajını görünce çok mutlu oldu. Fotoğrafını paylaşan Özdemir'in pozunun altına Filiz Akın "Dün gece izledim Netflix'teki Aşk Taktikleri filmini, başarılı oyunculuğunuzu, başarısına katkınız için çok tebrikler" yazdı.

"HAVALARA UÇURDUNUZ"

Demet Özdemir bu yoruma hemen "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz… Yüzümü güldürdünüz, kalbimi uçurdunuz… Hep var olun" yanıtını verdi.

FİLM EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA İLK SIRAYA GİRDİ

Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 (7-13 Şubat) listesini yayınladı. Box Office'de yer alan bilgilere göre film kategorisinde başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın oynadığı yerli film Aşk Taktikleri (Love Tactics) zirvede yer aldı. Aşk Taktikleri, aralarında Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Avusturya, İtalya, İspanya, İsviçre, Mısır, Kenya, İsrail gibi ülkelerin bulunduğu 41 ülkenin en çok izlenen ilk 10 filminden biri oldu.