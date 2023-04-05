Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, kanserle mücadelesini anlattı

Özel bir sağlık grubunun, ‘1-7 Nisan Kanser Farkındalığı Haftası’ dolayısıyla ‘Korkmuyorum, Farkındayım’ etkinliğini düzenledi. DHA’nın haberine göre her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe, kızı meme kanseri kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit de katıldı.

"İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum"

Ailecek kanserle mücadele dönemini tek tek anlatan Koçyiğit, “Kızım kanser olduğunu açıkladığında gerçekten korkuya kapıldım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'Neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı” dedi.

"Erken teşhis sayesinde kurtulduk"

Hülya Koçyiğit, "İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp erken teşhis hayat kurtarır deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik" dedi.