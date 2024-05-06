Yeşim Erçetin acı haberi duyurdu: Canım kocam gidişin çok ani oldu

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Eski manken Yeşim Erçetin, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022 yılında Amerika’nın Miami kentinde nikah masasına oturmuştu.
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İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurdu.
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Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeseci'nin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu.
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