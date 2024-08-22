Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk

Mira Milena'nın yüzünü göstermemeyi tercih eden ünlü oyuncu, paylaşımına "Bugün 3 aylık olduk biz. Rabbim evlatlarımızı korusun. Dünya üzerindeki tek bir çocuğun dahi gözünden bir damla yaş akmamasını o kadar çok isterdim ki... Allah'ım tüm çocukların yanında olsun" notunu düştü.