Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kızının 3. ayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk - Resim : 1

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. 

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk - Resim : 2

21 Mayıs'ta ise kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk - Resim : 3

Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının 3. ayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan minik kızıyla yeni poz: 3 aylık olduk - Resim : 4

Mira Milena'nın yüzünü göstermemeyi tercih eden ünlü oyuncu, paylaşımına "Bugün 3 aylık olduk biz. Rabbim evlatlarımızı korusun. Dünya üzerindeki tek bir çocuğun dahi gözünden bir damla yaş akmamasını o kadar çok isterdim ki... Allah'ım tüm çocukların yanında olsun" notunu düştü.