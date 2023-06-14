Yılın stil sahibi kadın oyuncusu: Serenay Sarıkaya
Aile dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, dün gece ELLE Style Awards 2023 X M.A.C ödül töreninde 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi gecenin konuşulanları arasına girmeyi başardı.
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Yılın en stil sahibi isimlerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2023 X M.A.C, dün akşam düzenlendi.
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22 dalda ödüller sahiplerini buldu.
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Serenay Sarıkaya gecede gecede Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı...
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Serenay Sarıkaya ödül gecesinde giydiği kıyafeti Instagram hesabından paylaştı. İşte Sarıkaya'nın kıyafet seçimi...