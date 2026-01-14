Yılın televizyon ödülünü alan Sinem Ünsal: Partnerime teşekkür ediyorum
ELLE Style Awards 2026 Dyson’da Yılın Televizyon Performansı ödülünün sahiplerinden biri Uzak Şehir dizisindeki karakteriyle Sinem Ünsal oldu. Ünsal konuşmasında partneri Ozan Akbaba'ya da teşekkür etmeyi unutmadı.
Mandarin Oriental Bosphorus'un büyüleyici atmosferinde, #SahneSenin mottosuyla gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, moda ve sanat dünyasının zirvesini bir araya getirdi.
Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, ödül sonrası konuşmasında tüm set etkibine ve partneri Ozan Akbaba'ya da teşekkür etmeyi unutmadı.
Acı kahve bir elbise tercih eden Ünsal'ın stili de izleyenlerden tam not aldı.