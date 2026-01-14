Sibel Can, yılın moda tasarımcısı ödülünü Amor Gariboviç'e verdi

Mandarin Oriental Bosphorus'un büyüleyici atmosferinde, #SahneSenin mottosuyla gerçekleşen ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesi, moda ve sanat dünyasının zirvesini bir araya getirdi. 14 Ocak Çarşamba gecesi düzenlenen bu görkemli törende, 24 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulurken kırmızı halı şıklığı her zamanki gibi sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı oldu.

ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde "Yılın Moda Tasarımcısı" ödülünü de Amor Gariboviç aldı. Ödülü Sibel Can verdi.

Sibel Can konuşmasında, "İlk defa ödül veriyorum benim için çok özel bir gece. Amor'la 6 yıldır çalışıyoruz. Onun tasarımlarıyla çok iyi hissediyorum. Her tasarımda bambaşka hissettiriyor. Amor'un çok iyi bir kalbi var tasarımlarına yansıyor." ifadelerini kullandı.