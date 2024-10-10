Yılmaz Erdoğan: İnci Taneleri'nin gidişatını oyuncular bile bilmiyor

BKM'nin YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Oyuncular da sizin kadar bilgiye sahip. Onlara sormayın; sonunu bilerek oynarsalar, performansları etkilenir. Hayatta olduğu gibi, ne olacağını bilmemek oyunculuklarını canlı tutar" şeklinde konuştu. Erdoğan, izleyicileri oyuncuları sorgulamaktan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.