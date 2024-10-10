Yılmaz Erdoğan: İnci Taneleri'nin gidişatını oyuncular bile bilmiyor
Yılmaz Erdoğan, yarın başlayacak 'İnci Taneleri' dizisinin hikâyesini ekibinden bile gizli tuttuğunu belirtti.
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'İnci Taneleri' dizisinin yeni sezonu yarın akşam yayınlanacak bölümle başlıyor. Dizinin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Sera Kutlubey, yeni sezon öncesinde BKM’nin YouTube kanalında soruları yanıtladı.
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Yılmaz Erdoğan, yaz boyunca kendisine yöneltilen birçok sorunun yanı sıra, dizinin sürprizleri hakkında ekibinin de bilgisiz olduğunu vurguladı.
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BKM'nin YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Oyuncular da sizin kadar bilgiye sahip. Onlara sormayın; sonunu bilerek oynarsalar, performansları etkilenir. Hayatta olduğu gibi, ne olacağını bilmemek oyunculuklarını canlı tutar" şeklinde konuştu. Erdoğan, izleyicileri oyuncuları sorgulamaktan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.
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