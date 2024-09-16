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Yonca Evcimik 61. yaşına özel karelerini paylaştı: Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61...
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, 61 yaşına bastı. Evcimik, doğum gününde Instagram takipçilerine özel paylaşım yaptı.
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1991'deki 'Abone' albümüyle pop müzikte şöhreti yakalayan Yonca Evcimik, 61. yaşına girdi.
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Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü şarkıcı, 61 yaş pozlarına "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61." açıklamasını ekledi.
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Evcimik'e takipçilerinden "18 görünümlü 61", "61 değil 16'dır o yanlışsınız.", ""Hiç yaşlanmıyor", "Hep çiçek gibisin", "Gençliğimin en güzel kadını" şeklinde yorumlar geldi.
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Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:
"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."