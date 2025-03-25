Yonca Evcimik'ten Cenk Torun ile paylaşım: Mutlu yaşlar Oktay...
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, önceki gün 51 yaşına giren Cenk Torun'un doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
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Yıllar önce Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol alan Yonca Evcimik ve Cenk Torun, zaman zaman bir araya gelerek hasret gideriyorlar.
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Bir süredir boşanma davasıyla olaylı magazin gündeminde olan Cenk Torun dğün 51 yaşına girdi.
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1996 - 2001 yılları arasında Çılgın Bediş'te rol alan Yonca Evcimik, arkadaşı Cenk Torun'un doğum gününü kutladı.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Yonca Evcimik, "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" yazdı.
Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisinden herkesin görüştüğünü açıklamıştı. "Görüşüyoruz. Whatsapp grubumuz var. Hepimiz oradayız." açıklamasında bulunmuştu.