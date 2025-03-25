Yonca Evcimik'ten Cenk Torun ile paylaşım: Mutlu yaşlar Oktay...

Instagram hesabından paylaşım yapan Yonca Evcimik, "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" yazdı.

Hürriyet'in Youtube kanalına konuk olan Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisinden herkesin görüştüğünü açıklamıştı. "Görüşüyoruz. Whatsapp grubumuz var. Hepimiz oradayız." açıklamasında bulunmuştu.