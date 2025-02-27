Yumurtalarını donduran Yasemin Yürük: İğneler, hormonlar, bolca dram...
2008 yılında dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, yumurtalarını dondurduğunu açıkladı.
2000'li yılların dağılan popüler grubu Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, grubun dağılmasıyla müziğe ara verip spor eğitmenliğine yönelmişti.
Ünlü isim son olarak, çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlara seslenerek yumurta dondurma sürecini bir dergiye anlattı.
"İŞLERİMİ ŞANSA BIRAKMAK BANA GÖRE DEĞİLDİ"
Yürük, aldığı kararı şu sözlerle açıkladı: “Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi.”
Yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal olarak da oldukça zorlu bir yol olduğunu belirten isim, bu kararı düşünen kadınlara da seslendi: 'Yumurta dondurmak, sadece bir sağlık kararı değil, geleceğe dair güvenli bir adım atmak. Bu süreç korkutucu olabilir ama sonunda her şeyin yolunda gideceğine inanmak önemli.'