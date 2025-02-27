Yumurtalarını donduran Yasemin Yürük: İğneler, hormonlar, bolca dram...

Yumurta dondurma sürecinin sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal olarak da oldukça zorlu bir yol olduğunu belirten isim, bu kararı düşünen kadınlara da seslendi: 'Yumurta dondurmak, sadece bir sağlık kararı değil, geleceğe dair güvenli bir adım atmak. Bu süreç korkutucu olabilir ama sonunda her şeyin yolunda gideceğine inanmak önemli.'