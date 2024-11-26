Zayıflama iğnesi yaptıran Demet Akalın: Bir daha ayağa kalkamayacağım sandım

Kısa zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın, zayıflama iğnesi yaptırmayı düşünenleri uyardı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Zayıflama iğnesi yaptıran Demet Akalın: Bir daha ayağa kalkamayacağım sandım - Resim : 1

Geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir yandan da diyet yapmaya devam ediyor.

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Zayıflama iğnesi yaptıran Demet Akalın: Bir daha ayağa kalkamayacağım sandım - Resim : 2

Geçtiğimiz gün konser öncesi fit halini ve karın kaslarını paylaşan Akalın, bir takipçisinin yorumuna yanıt verdi.

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Zayıflama iğnesi yaptıran Demet Akalın: Bir daha ayağa kalkamayacağım sandım - Resim : 3

52 yaşındaki şarkıcının konser öncesi verdiği pozlara bir takipçisi “Yıllardır spor yapan Ebru Şallı da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin” yorumunda bulundu.

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Zayıflama iğnesi yaptıran Demet Akalın: Bir daha ayağa kalkamayacağım sandım - Resim : 4

"ÖLÜMLERDEN DÖNDÜM"

Akalın "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum, sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe!" yanıtını verdi.