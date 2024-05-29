'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası

Son zamanların gözde şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık'ın oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası - Resim : 1

Son zamanların gözde şarkıcıları arasında yer alan  Zeynep Bastık, sahne kıyafetleri ve dansıyla da sık sık gündeme geliyor. Genç şarkıcı bir süre önce Ali Can Ayyıldız'la ayrılmıştı. 

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'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası - Resim : 2

Magazin D'nin haberine göre ünlü popçu Zeynep Bastık ve şimdilerde Sandık Kokusu dizinde rol alan oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı. 

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'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası - Resim : 3

İkilinin, "Chaplin" isimli tiyatro oyununda oldukça samimi bir şekilde bir arada oldukları gözlemlendi. 

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'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası - Resim : 4

Taraflardan konuya dair bir açıklama henüz gelmedi. 