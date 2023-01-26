Zeynep Beşerler: "Sokakta görürseniz 'kimdi bu? diye düşünmeyin"

Sekiz yıldır televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Zeynep Beşerler, değişimiyle dikkat çekti. Estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Beşerler, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım..."

Beşerler fotoğrafını "Şunu şuraya bıraktım; yolda-sokakta görürseniz 'kimdi bu?' diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım..." notuyla paylaştı.