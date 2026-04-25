Zeynep Demirhan ile Çağan Şengül evlilik yolunda ilk adımı attı
Sosyal medya fenomeni Zeynep Demirhan ile şarkıcı Çağan Şengül, birlikteliklerini resmiyete dökerek evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, aile arasında düzenlenen bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Çağan Şengül, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Zeynep Demirhan'a evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.
İkili, evlilik yolunda ilk adımı attı.
SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANDILAR
Daha önce kısa süreli bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren Şengül ile Demirhan, aile bireylerinin ve arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
Yüzüklerin takıldığı o anlar, çiftin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.