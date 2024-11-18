Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatiline çıktı. O anları sosyal medyasında paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 1

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.  

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Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 2

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocukları olacağını duyurdu. 

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Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Zeynep Sever Demirel, şimdilerde arkadaşları ve kızlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.

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Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 4

Demirel, sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor.