Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı
Üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Maldivler tatiline çıktı. O anları sosyal medyasında paylaştı.
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.
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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayarak üçüncü kez bir kız çocukları olacağını duyurdu.
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Zeynep Sever Demirel, şimdilerde arkadaşları ve kızlarıyla birlikte Maldivler'de tatil yapıyor.
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Demirel, sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşıyor.