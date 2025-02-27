Zeynep Sever Demirel, Yasmin bebeğin yüzünü gösterdi! Doğum hikayesini anlattı
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti geçtiğimiz günlerde üçüncü çocukları Yasmin'e kavuştu. 3. kez anne olan eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından Yasmin bebeğin yüzünü gösterdi ve doğum hikayesini anlattı.
Geçtiğimiz aylarda 3. kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren Zeynep Demirel ve Zeynep Demirel çifti iki gün önce bebeklerini kucaklarına aldı.
Üçüncü çocuklarına kavuşan çiftin bebeklerinin isminin Yasmin olduğu öğrenildi. Instagram hesabından doğum sonrası ilk kez paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, bebeğiyle poz verdi.
Doğum sürecini anlatan ve 25 kilo aldığını belirten Demirel şu ifadeleri kullandı:
"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…
Yasmin hanım (beni sürekli hala doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti.