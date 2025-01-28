Zeynep Sever Demirel'den 35. hafta güncellemesi: "Ödem ve mide yanmalarım tavan yaptı"

"Göbekspor 35. Hafta güncellemesi geldi. Yalan söyleyemeyeceğim bazı kadınlar hamilelik sürecini seviyor ama ben onlardan değilim. Hele de son ay en geçmek bilmeyen en zorlayan ay bana göre. Ayrıca hamileliğin 9 ay sürdüğü düşüncesi nereden çıktı? Bildiğin 40 hafta yani 10 ay sürüyor. Ödem ve mide yanmalarım tavan yaptı son iki haftadır. Daha önce migren problemim var demistim hatırlarsanız, demir ve magnezyum takviyesi çok işe yaradı o konuda (tabi ki doktor kontrolünde!) 3. Hamilelik olduğu için karnım çok büyük gördüğünüz üzere. bu yüzden de gece uykularım düzensiz. Penguen gibi yürüyorum . Kilo konusuna gelince yine çok kilo aldım, ilk hamileliğimde bu durum o kadar canımı sıkmıştı ki anlatamam, sonra da hiç veremeyeceğim sanmıştım. Öyle hisseden geboşlar var ise onlar için özellikle bu konuyu paylaşmak istiyorum. Bu hamileliğimde de kendimi tutmadım porsiyonlarım büyüdü canım ne çekiyorsa yedim ama genel olarak hep çok sağlıklı beslendim ve spor yapmaya da devam ettim. Yinede yapısal olarak ödeme de müsait bir yapım olduğu için aşırı kilo aldım. Şunu bilelim ki hepimizin yapısı birbirinden çok farklı. Doğum sonrası da genelde hemen gidiyor, yani tadını çıkarın canınızı sıkmayın. aklıma gelenleri söyledim. Siz de durumlar nasıl? İlk iki hamileliğimde 40. Haftayı doldurdu o yüzden tahminen 40. gafta güncellemesinde görüşmek üzere."