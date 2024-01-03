Zeynep Sever, Volkan Demirel'e yeniden aşık olma sebebini açıkladı: Teklifler almasına rağmen Hatayspor'u bırakmaması...

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, 2010'da Volkan Demirel ile evlenmişti. Şubat 2014'te Yade'nin doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, Ağustos 2017'de Yeda adını verdikleri ikinci kızlarını kucakalarına almışlardı. Zeynep Sever Demirel, Ceyda Düvenci'ye konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir"

Eşiyle zıt karakterlere sahip oluğunu söyleyen Sever, "Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir... Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir.

"'Hayır ben Hatay'la devam edeceğim' demesi benim için yeniden aşık olma sebebi"

Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'Hayır ben Hatay'la devam edeceğim' demesi benim için yeniden aşık olma sebebi... Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu."